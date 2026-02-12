Olimpiadi Milano-Cortina | Italia seconda nel Medagliere Oro Brignone e Lollobrigida argento Fontana E slittino di bronzo

Gli azzurri si prendono il secondo posto nel medagliere alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Federica Brignone e Francesca Lollobrigida vincono l’oro, mentre Arianna Fontana si aggiudica l’argento nello short track 500 metri. La giornata si conclude con il bronzo nello slittino, un’altra bella soddisfazione per gli italiani. È stata una giornata da ricordare, con medaglie che arrivano da diverse discipline e portano l’Italia in testa al medagliere.

Dopo gli ori di Federica Brignone e Francesca Lollobrigida, grande impresa, nel magico 12 febbraio 2026 degli azzurri a queste Olimpiadi "nostrane" in tutti i sensi, anche di Arianna Fontana che, a tarda sera, centra l'argento nello short track 500 metri, entrando nella storia con 13 medaglie vinte alle Olimpiadi. Nel complesso, il bilancio è estremamente positivo per la spedizione azzurra, che consolida la propria presenza ai piani alti del medagliere, occupando il secondo posto, dietro la Norvegia

