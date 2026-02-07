Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Italia prima con un oro un argento e un bronzo!

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono ufficialmente partite. Dopo la cerimonia di apertura di venerdì 6, le prime medaglie sono state assegnate sabato 7, e finora l’Italia guida il medagliere con un oro, un argento e un bronzo. La competizione continua fino a domenica 22 febbraio, portando atleti da tutto il mondo in una sfida che promette emozioni fino all’ultimo giorno.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d’Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell’ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l’Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono ufficialmente partite.

L’Italia si prende subito un oro importante con Lollobrigida e si mette in testa al medagliere delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

