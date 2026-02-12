Olimpiadi Milano-Cortina | Brignone oro nel SuperG davanti al presidente Mattarella

Federica Brignone conquista l’oro nel SuperG a Milano-Cortina, davanti al presidente Mattarella. La sciatrice azzurra, che l’anno scorso era rimasta ferita e aveva saltato gran parte della stagione, torna in pista e vince la sua prima medaglia d’oro olimpica. La sua vittoria arriva nel giorno in cui le Olimpiadi di Milano-Cortina sono al centro dell’attenzione.

CORTINA – Immensa Federica Brignone ai Giochi di Milano Cortina. Dopo il grave infortunio che l'ha costretta lo scorso anno a saltare buona parte di stagione, l'azzurra ha vinto oggi, 12 febbraio 2026, il suo primo oro olimpico nel supergigante femminile. Sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, dopo aver assistito alla gara, è sceso all'arrivo della pista per salutarla e farle complimenti. Il Capo dello Stato ha abbracciato l'atleta azzurra: "Bravissima, complimenti", le ha detto, parlando di una gara "incredibile" e "indimenticabile". "Si può dire che ci contavo", ha aggiunto Mattarella.

