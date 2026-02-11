Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Goggia-Brignone all’assalto dell’oro nel SuperG

Le atlete Goggia e Brignone si preparano a sfidarsi nel SuperG, una delle gare più attese delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La competizione si avvicina e gli occhi di tutti sono puntati su di loro, pronte a dare il massimo sulla neve.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 entrano nel vivo e lo sci alpino femminile si prepara a vivere una delle sue giornate più attese. Sulla pista Olimpia delle Tofane di Cortina, giovedì mattina, l’Italia punta tutto su Sofia Goggia e Federica Brignone, le due punte di diamante chiamate a inseguire un oro che nella storia olimpica azzurra è riuscito solo a Deborah Compagnoni nel 1992 e a Daniela Ceccarelli nel 2002. Secondo le quote pubblicate su Sisal.it, le due Azzurre partono tra le grandi favorite per il successo nel SuperG. SuperG Milano-Cortina: Goggia favorita, Brignone sogna l’ultimo tassello. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

