Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Super-G femminile streaming e diretta tv | dove vedere la gara

Domani si corre il Super-G femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La gara si svolge sulla pista di Cortina, e gli appassionati possono seguirla in diretta sia in tv che in streaming. Le atlete si sfideranno sulle piste innevate, pronti a dare il massimo. La competizione promette emozioni e sorprese, con molte atlete pronte a salire sul podio.

, 12 febbraio. Sono entrate nel vivo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, 12 febbraio 2026, scendono in pista le campionesse del Super-G femminile, dalla leggendaria pista Stelvio di Bormio. Grandi speranze di medaglia per le azzurre, in particolare la regina Sofia Goggia e Federica Brignone, rientrata dopo un infortunio che ne ha condizionato la preparazione olimpica. Ma dove vedere in tv e streaming, su che canale e a che ora la gara di Super-G femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026? Ecco tutte le informazioni.

