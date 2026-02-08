Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Discesa libera femminile streaming e diretta tv | dove vedere la gara

Oggi gli appassionati di sci possono seguire in diretta la discesa libera femminile alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La gara si svolge il 8 febbraio e molti stanno cercando il modo di vederla in streaming o in tv. Le atlete si preparano sulla neve, mentre gli spettatori sono pronti a tifare. La competizione promette emozioni e sorprese, e ci sono già tanti che si collegano per non perdere neanche un istante.

oggi, 8 febbraio 2026. Sono entrate nel vivo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, 8 febbraio 2026, scendono in pista le campionesse della discesa libera femminile, dalla leggendaria pista Tofane di Cortina. Grandi speranze di medaglia per le nostre azzurre, in particolare Sofia Goggia e Federica Brignone, rientrata dopo un infortunio che ne ha condizionato la preparazione olimpica. Ma dove vedere in tv e streaming, su che canale e a che ora la gara di Discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026?

