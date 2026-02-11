Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Super-G maschile streaming e diretta tv | dove vedere la gara

Questa mattina si corre il Super-G maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Gli appassionati possono seguire la gara in diretta tv o in streaming, ma ancora non è chiaro a che ora inizierà e su quali canali. La gara si svolge sulle montagne italiane, attirando l’attenzione di tutti gli appassionati di sci alpino.

, 11 febbraio. Sono entrate nel vivo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, 11 febbraio 2026, scendono in pista i campioni del Super-G maschile, dalla leggendaria pista Stelvio di Bormio. Grandi speranze di medaglia per i nostri azzurri, in particolare Dominik Paris – veterano della velocità, vincitore di numerose gare di Coppa del Mondo in discesa e grande esperto della pista di Bormio. Occhio anche a Giovanni Franzoni – giovane in grande crescita, vincitore di gare di Coppa del Mondo in discesa e Super-G. 🔗 Leggi su Tpi.it

Oggi si corre la discesa libera maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Oggi gli appassionati di sci possono seguire in diretta la discesa libera femminile alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

