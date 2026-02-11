Milano-Cortina oro azzurro nello slittino femminile Trionfo di Voetter e Oberhofer

Le due azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto l’oro nello slittino femminile ai Giochi di Milano-Cortina. Hanno dominato la gara e si sono portate a casa la medaglia più importante, regalando una grande soddisfazione all’Italia. È la prima volta che le atlete italiane salgono sul gradino più alto del podio in questa disciplina alle Olimpiadi.

Ancora l'Italia in vetta. Le azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno conquistato la medaglia d'oro nella prova di slittino femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Le due azzurre sono balzate in testa dopo la prima manche e si sono confermate nella seconda prova con un tempo toale di 1'46"284. Argento alle tedesche Dajana Eitberger-Magdalena Matschina (1'46"404) e bronzo alle austriache Selina Egle-Lara Michaela Kipp (1'46"543). "L'oro nello slittino? Questo risultato dà valore alla nuova pista e fa sì che non dovremo andare all'estero per allenarci e potremo stare a casa nostra. Dobbiamo fare in modo che questa pista funzioni tutti i giorni e che la sua gestione produca un ritorno di investimento con l'obiettivo di far avvicinare tutti allo sport" - ha commentato il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio - Stiamo cercando di essere vicini a tutte le atlete e di supportare tutte le discipline.

