Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | continua la scorpacciata di medaglie dello slittino italiano

Gli italiani dello slittino continuano a portare a casa medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Nella giornata di oggi, gli azzurri hanno conquistato il bronzo nella prova a squadre, mentre Dominik Fischnaller ha salito sul podio nel singolo maschile. La squadra italiana dimostra ancora una volta di essere tra le protagoniste di questa edizione.

L'Italia ha affrontato per penultima la prova a squadre facendo segnare il tempo di 3'42"521 con il team composto dai cinque atleti già andati a medaglia e da Verena Hofer, che aveva chiuso al quarto posto nel singolo femminile. Il riscontro cronometrico, al momento dell'arrivo al traguardo dell'Italia, era il secondo migliore, più alto di 307 millesimi rispetto a quello dell'Austria che era in testa. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Questa mattina la giornata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 parte con l’Italia già a sette medaglie.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo e già fanno parlare di sé.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ...

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Momenti clou che l'hanno resa spettacolare e unica; Gli eventi in città dei partner Milano Cortina 2026; Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026.

Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026I Giochi olimpici invernali proseguono con numerose gare in cui sono impegnati atleti italiani. Straordinari trionfi delle azzurre nel Supergigante femminile (con il tifo anche del presidente Mattarel ... tg24.sky.it

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 febbraio in DIRETTA: oro Lollobrigida, bronzo team-relay di slittino!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it

Francesca Lollobrigida oro nel pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 L'articolo: https://www.varesenews.it/2026/02/francesca-lollobrigida-bis-doro-alle-olimpiadi-nel-pattinaggio/2486842/ - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | Da 16 anni latitante, va a tifare hockey alle Olimpiadi: arrestato. Deve scontare 11 mesi per reati contro il patrimonio, ora è in carcere a Milano #ANSA x.com