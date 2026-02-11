Milano Cortina 2026 il ghiaccio italiano nella storia | medaglie in quattro discipline

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo e già fanno parlare di sé. A soli quattro giorni dalla cerimonia di apertura, l’Italia ha conquistato medaglie in quattro diverse discipline del ghiaccio. Le imprese degli atleti italiani dimostrano come il ghiaccio stia scrivendo una pagina importante nella storia dello sport nazionale.

Inizio da record. A soli quattro giorni dalla Cerimonia di Apertura, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono già entrate nella storia della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. Quando manca ancora una parte significativa delle competizioni alla conclusione dei Giochi, l’Italia del ghiaccio ha infatti già centrato il grande obiettivo della vigilia: conquistare almeno una medaglia in quattro delle cinque discipline del ghiaccio presenti nel programma olimpico. Un traguardo senza precedenti, che migliora il primato delle tre discipline stabilito a Pechino 2022. Dopo l’oro di Francesca Lollobrigida e il bronzo di Davide Lorello nel pattinaggio di velocità su pista lunga, risultati impreziositi domenica dal bronzo nel team event di pattinaggio di figura, il medagliere azzurro si è ulteriormente arricchito con l’oro nella staffetta mista di short track e il bronzo nel doppio misto di curling. 🔗 Leggi su 361magazine.com

L'Italia ha scritto una pagina di storia ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Lisa Vittozzi si gioca una grande occasione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

