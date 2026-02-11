Mattarella chiama Arianna Fontana | Sei formidabile! E poi la saluta con scaramanzia

Da gazzetta.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver conquistato un’altra medaglia alle Olimpiadi, Arianna Fontana ha ricevuto una telefonata inattesa dal Presidente Sergio Mattarella. Il capo dello Stato le ha rivolto un semplice “Sei formidabile!” e l’ha salutata con un gesto di scaramanzia. Un riconoscimento che ha emozionato l’atleta e attirato l’attenzione sui social.

Dopo l'ennesimo successo alle Olimpiadi, Arianna Fontana ha ricevuto una chiamata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Le faccio i miei complimenti, è stata formidabile - ha commentato il Presidente -. Credo che la vostra calma abbia giocato un ruolo fondamentale". Infine il saluto. scaramantico: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

