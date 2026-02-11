Mattarella chiama Arianna Fontana | Sei formidabile! E poi la saluta con scaramanzia

Dopo aver conquistato un’altra medaglia alle Olimpiadi, Arianna Fontana ha ricevuto una telefonata inattesa dal Presidente Sergio Mattarella. Il capo dello Stato le ha rivolto un semplice “Sei formidabile!” e l’ha salutata con un gesto di scaramanzia. Un riconoscimento che ha emozionato l’atleta e attirato l’attenzione sui social.

Dopo l'ennesimo successo alle Olimpiadi, Arianna Fontana ha ricevuto una chiamata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Le faccio i miei complimenti, è stata formidabile - ha commentato il Presidente -. Credo che la vostra calma abbia giocato un ruolo fondamentale". Infine il saluto. scaramantico: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mattarella chiama Arianna Fontana: "Sei formidabile!". E poi la saluta... con scaramanzia Approfondimenti su Arianna Fontana Olimpiadi, Mattarella al villaggio olimpico pranza con Arianna Fontana e gli azzurri Il Presidente Mattarella ha visitato il Villaggio Olimpico, incontrando la delegazione azzurra. Milano Cortina, Arianna Fontana nella storia: vince la sesta medaglia in sei Olimpiadi consecutive Arianna Fontana entra nella storia dello sport italiano e internazionale. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Arianna Fontana Argomenti discussi: Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura; Milano Cortina, inaugurate le Olimpiadi invernali: Mattarella e Meloni in piedi per gli azzurri, dall'Italia messaggio di pace per l'Ucraina; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: l'etoile Manni accende il braciere in Duomo - Sunghoon tedoforo alle Olimpiadi: Prima di essere un idol del kpop, sono stato un atleta (Video); Mattarella visita azzurri al villaggio olimpico Esserci già un successo. Arianna Fontana: Onore incontrare MattarellaArianna Fontana, portabandiera azzurra, racconta l'emozione dell'incontro con Mattarella al Villaggio Olimpico ... it.blastingnews.com Il presidente della Repubblica Mattarella rompe gli schemi in visita al Villaggio: la tregua olimpica, a pranzo con Arianna Fontana e menùL'incontro tra sportivi e sportive con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, i dettagli della visita al Villaggio Olimpico dal giubbotto a Fontana al menù ... sport.virgilio.it Berbenno esulta per Arianna Fontana. Il piccolo paese della Valtellina dove è cresciuta la fuoriclasse dello short track in festa per il trionfo della staffetta mista che ha permesso ad Arianna di mettersi al collo la dodicesima medaglia olimpica. Lo sport è questo, x.com LaPresse. . Arianna Fontana festeggia l'oro nella staffetta mista a Casa Italia: "È stato magico sentire il tifo che ci spingeva" La campionessa valtellinese dedica la vittoria alla squadra e alla famiglia: "Questa medaglia è di tutti, ci abbiamo lavorato tutta la stagio - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.