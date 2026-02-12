Olimpiadi la storia di Sophia Kirkby | corre con le parole del papà sui guanti e cerca un fidanzato a Milano Cortina

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, Sophia Kirkby ha attirato l’attenzione non solo per le sue performance, ma anche per i dettagli sui guanti. Sul palcoscenico più grande dello sport, la giovane atleta porta con sé una storia speciale: sui guanti, il papà le ha scritto alcune parole, un messaggio di incoraggiamento. Nel frattempo, cerca anche un fidanzato a Milano, tra una gara e l’altra. La sua presenza ha acceso qualche sguardo in più tra gli spettatori, tra emozioni sportive e vita privata.

(Adnkronos) – I guanti di Sophia Kirkby alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 non sono un accessorio qualunque. Prima di ogni gara, la slittinista statunitense ci scrive sopra frasi di vecchie conversazioni con il padre scomparso. “So che mio padre sarebbe stato così orgoglioso di vedere questo momento”, ha raccontato sui social. “Corro con le sue parole sui guanti, con me ad ogni passo”. Nel freddo della pista. Poi c’è l’altra faccia di Sophia, quella che al Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026 scioglie il ghiaccio. Ventiquattro anni, alla prima Olimpiade e single dichiarata, Kirkby ha deciso di usare i social per raccontare anche il lato più leggero della competizione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Approfondimenti su Sophia Kirkby

Durante le Olimpiadi, Sophia Kirkby ha aperto un bando sui social per trovare un appuntamento.

La slittinista americana Sophia Kirkby, reduce da successi ai Mondiali, ha attirato l’attenzione anche fuori dalle piste.

Ultime notizie su Sophia Kirkby

