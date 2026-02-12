Olimpiadi il Cio squalifica l’ucraino Heraskevych per il ‘casco della memoria’ | Non si è uniformato alle linee guida

Durante le Olimpiadi di Parigi, il CIO ha squalificato il giovane atleta ucraino Heraskevych. La motivazione ufficiale è legata al suo rifiuto di indossare una fascia nera al braccio, proposta come simbolo di rispetto. Heraskevych si è opposto, sostenendo di voler mantenere il suo modo di onorare la memoria. Il Comitato avrebbe preferito che si uniformasse alle linee guida, ma lui ha deciso di non farlo, portando alla sua esclusione dalla competizione.

Il Comitato Olimpico Internazionale gli aveva proposto di gareggiare indossando una fascia nera al braccio, ma lui non ha accettato. Così Vladislav Heraskevych è stato squalificato dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'atleta ucraino dello skeleton ha insistito per indossare un casco per rendere omaggio alle vittime dell'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina avviata quasi quattro anni fa. "Dopo aver avuto un'ultima opportunità, il pilota di skeleton ucraino Vladylsav Heraskevych non potrà prendere il via questa mattina ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 – si legge nel comunicato ufficiale del Comitato –.

