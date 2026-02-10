Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’atleta ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych potrà portare una fascia nera come simbolo di solidarietà. Il CIO ha respinto la richiesta di indossare un casco commemorativo, ma ha dato il via libera alla fascia, lasciando spazio a un gesto di protesta pacifica.

(LaPresse) L’atleta ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych potrà indossare una fascia nera durante le gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Tuttavia non potrà portare in pista il casco personalizzato che voleva per commemorare alcuni atleti ucraini uccisi durante la guerra con la Russia. “Penso che quello che abbiamo cercato di fare sia stato rispondere ai suoi desideri con compassione e comprensione”, ha detto in conferenza stampa il portavoce del CIO Mark Adams. “Si è espresso sui social media e durante gli allenamenti e non gli impediremo di esprimersi nelle conferenze stampa, nella zona mista e altrove. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, CIO all'atleta ucraino Heraskevych: "No al casco commemorativo"

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Il Cio ha vietato a Heraskevych di indossare un casco commemorativo durante le Olimpiadi.

Un atleta ucraino ha deciso di non indossare il casco con i volti dei compagni caduti durante la gara di skeleton a Cortina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Momenti clou che l'hanno resa spettacolare e unica; Al via le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la cerimonia d’inaugurazione - Oltre 9 milioni di spettatori e il 46% di share per la cerimonia di inaugurazione; Mattarella: Chiediamo rispetto della tregua olimpica; Olimpiadi 2026: la presidente del Cio, Kirsty Coventry, con la fiaccola.

Milano-Cortina 2026, Cio vieta a pattinatore Heraskevych il casco per i caduti ucrainiLeggi su Sky TG24 l'articolo Milano-Cortina 2026, Cio vieta a pattinatore Heraskevych il casco per i caduti ucraini ... tg24.sky.it

Olimpiadi, è polemica dopo il divieto del Cio al casco di Heraskevych con i volti degli atleti ucraini uccisi. Il videoIl Cio blocca il casco con i volti degli atleti uccisi in guerra: polemica a Milano-Cortina e compromesso finale ... tg.la7.it

È l'atleta con più follower di tutte le Olimpiadi, la storia incredibile di Eileen Gu - facebook.com facebook

#Djokovic è ancora a Milano per le Olimpiadi. E il video con un'atleta canadese fa impazzire tutti x.com