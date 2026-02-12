Olimpiadi il Cio squalifica Heraskevych per il ‘casco della memoria’ | Non si è uniformato alle linee guida

Questa mattina il Cio ha squalificato il pilota ucraino Vladyslav Heraskevych. Era stato dato un’ultima chance, ma non si è attenuto alle regole sui caschi. Ora non potrà partecipare alle gare di skeleton ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina.

“Dopo aver avuto un’ultima opportunità, il pilota di skeleton ucraino Vladylsav Heraskevych non potrà prendere il via questa mattina ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 – si legge nel comunicato ufficiale del Comitato –. La decisione è stata presa in seguito al suo rifiuto di conformarsi alle Linee Guida del CIO sull’ Espressione Visiva degli Atleti. La decisione è stata presa dalla giuria della Federazione Internazionale di Bob e Skeleton (IBSF) in base al fatto che il casco che intendeva indossare non era conforme al regolamento”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi, il Cio squalifica Heraskevych per il ‘casco della memoria’: “Non si è uniformato alle linee guida” Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina Il CIO vieta alle Olimpiadi il casco con gli atleti morti in guerra, Heraskevych: “Tradita l’Ucraina” A Milano Cortina si accende il dibattito sul rispetto delle emozioni degli atleti. Caso Heraskevych, il Parlamento di Kiev: “Il Cio lo lasci indossare il ‘casco della memoria’. Con il divieto sostiene Mosca” La Verkhovna Rada ha chiesto al Cio di permettere agli atleti ucraini di indossare simboli commemorativi delle vittime della guerra. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: Casco commemorativo, Il Cio insiste: il campione ucraino gareggi senza. Rischio squalifica; Olena Smaha rischia la squalifica alle Olimpiadi di Milano Cortina per aver mostrato un messaggio; Heraskevych: Il mio casco ricorderà i morti ucraini. La squalifica? Non ho paura; Questo casco ucraino è troppo politico per le Olimpiadi. Olena Smaha rischia la squalifica alle Olimpiadi di Milano Cortina per aver mostrato un messaggioIl gesto della slittinita ucraina sfida il protocollo del CIO: perché un semplice messaggio scritto a penna sulla mano può portare a provvedimenti disciplinari ... fanpage.it Olimpiadi invernali: Heraskevych continua la sua battaglia per il casco in memoria delle vittime ucraineOlimpiadi invernali: l’atleta ucraino Vladyslav Heraskevych, uno dei favoriti della gara di skeleton, continua dal suo profilo Ig la battaglia contro il CIO per il casco della memoria. corrierenazionale.it Olimpiadi, squalificato Heraskevyc l’atleta ucraino col casco dedicato agli atleti ucraini uccisi in guerra Ha incontrato la presidente del Cio ma non ha voluto rinunciare a indossare il casco della memoria. Stamattina non potrà gareggiare e dovrà lasciare il villa - facebook.com facebook Olimpiadi 2026. Passler presenta ricorso contro la squalifica per doping x.com

