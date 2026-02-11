La Verkhovna Rada ha chiesto al Cio di permettere agli atleti ucraini di indossare simboli commemorativi delle vittime della guerra. La richiesta arriva dopo il caso di Heraskevych, il ciclista che voleva portare il “casco della memoria” in gara. Il Parlamento di Kiev accusa il Cio di sostenere Mosca e di aver vietato l’uso di simboli che rappresentano la sofferenza del Paese. Ora si aspetta una risposta dal Comitato Olimpico Internazionale.

Il caso Heraskevych è approdato alla Verkhovna Rada. Il Parlamento ucraino ha votato una risoluzione in cui chiede ufficialmente “al Comitato Olimpico Internazionale di consentire a tutti gli atleti ucraini di utilizzare simboli commemorativi delle vittime dell’aggressione armata della Federazione Russa contro l’Ucraina”. Il riferimento è allo skeletonista Vladyslav Heraskevych, cui il 9 febbraio il Cio ha vietato di gareggiare al Giochi di Milano-Cortina con un casco raffigurante i ritratti di oltre venti atleti ucraini uccisi dalle forze armate russe. Nel farlo il Comitato si è richiamato alla Regola 50 della Carta Olimpica proibisce esplicitamente “ogni tipo di manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale in tutti i siti, sedi o altre aree olimpiche” Il Parlamento di Kiev, si legge nella comunicazione ufficiale, “ sostiene pienamente le azioni di Vladyslav Geraskevych come manifestazione di rispetto per la memoria non solo degli atleti ucraini, ma anche di tutti i cittadini ucraini che sono stati vittime della sanguinosa, illegale, immotivata e ingiustificata aggressione armata della Federazione Russa contro l’Ucraina, e ritiene che la decisione del CIO sia ingiusta e costituisca in realtà una prova di sostegno all’aggressore “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Heraskevych, il Parlamento di Kiev: “Il Cio lo lasci indossare il ‘casco della memoria’. Con il divieto sostiene Mosca”

Il Cio ha vietato a Heraskevych di indossare un casco commemorativo durante le Olimpiadi.

L'atleta ucraino di skeleton, Heraskevych, ha deciso di sfidare il divieto del Cio e si è allenato con il casco raffigurante le vittime ucraine.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Il Cio vieta il casco con i volti di atleti ucraini uccisi, Heraskevych: lo indosserò comunqueIl CIO ha detto no: lo skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych non potrà gareggiare a Milano-Cortina 2026 con il casco della memoria, su cui erano raffigurati i volti di alcuni dei tanti atleti ... rainews.it

Lo skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych si ribella al CIO per il casco con gli atleti morti, il caso diventa geopoliticaLo skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych sfida il Comitato Olimpico Internazionale con il suo casco che ritrae atleti e atlete morti nella guerra russo-ucraina ... sport.virgilio.it

la Repubblica. . Il casco bandito alle Olimpiadi diventa un caso internazionale. Sopra c’erano i volti degli atleti ucraini morti in guerra, ma il corridore di skeleton Vladyslav Heraskevych, uno dei portabandiera dell'Ucraina a Milano Cortina, ha dichiarato che no - facebook.com facebook

Polemiche per la decisione del CIO di vietare allo skeletonista ucraino Vladislav Heraskevych l'utilizzo di un casco raffigurante diversi sportivi uccisi nell'invasione russa: «Un tradimento verso quegli atleti olimpici» x.com