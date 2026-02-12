Vladislav Heraskevych non volerà a Milano Cortina 2026. Il comitato olimpico ha squalificato il biatleta ucraino, che aveva deciso di indossare un casco commemorativo delle vittime di guerra. Il Cio ha preso questa decisione dopo che Heraskevych si è rifiutato di toglierlo, nonostante le richieste. Ora il suo sogno olimpico si interrompe qui.

Vladislav Heraskevych non parteciperà alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Lo skeletonista ucraino è stato squalificato per aver rifiutato di sostituire il casco personalizzato, dedicato agli atleti ucraini morti in guerra, con uno conforme alle regole del Comitato olimpico internazionale. La conferma è arrivata da un portavoce del Comitato olimpico ucraino. Il Cio aveva proposto all'atleta una soluzione alternativa, consentendogli di gareggiare con una fascia nera al braccio in segno di lutto, ma Heraskevych ha ribadito la volontà di scendere in pista esclusivamente con il casco commemorativo.

© Dayitalianews.com - Heraskevych escluso da Milano Cortina 2026: squalificato per il casco commemorativo delle vittime di guerra

La Fisi ha squalificato Vladislav Heraskevych, lo skeleton ucraino che aveva deciso di portare in gara un casco dedicato alle vittime della guerra in Ucraina.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha squalificato questa mattina Vladyslav Heraskevych, l'atleta ucraino di skeleton che avrebbe dovuto partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

