Milano-Cortina 2026 squalificato Vladyslav Heraskevych | ha rifiutato di cambiare il casco commemorativo dei colleghi uccisi in Ucraina

Il Comitato Olimpico Internazionale ha squalificato questa mattina Vladyslav Heraskevych, l’atleta ucraino di skeleton che avrebbe dovuto partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La decisione arriva dopo che Heraskevych si è rifiutato di indossare un casco commemorativo dei colleghi uccisi in Ucraina, scelta che ha suscitato molte polemiche e ora mette fine alla sua corsa verso i Giochi.

Vladyslav Heraskevych non gareggerà alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. L’atleta ucraino di skeleton è stato squalificato questa mattina dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO). La ragione? Ha rifiutato categoricamente di rinunciare al suo casco speciale, decorato con i volti di oltre venti atleti e allenatori ucraini uccisi durante l’invasione russa. Per Heraskevych, 30 anni, queste sarebbero dovute essere le sue terze Olimpiadi. Il portabandiera ucraino aveva annunciato giorni fa che avrebbe gareggiato con un casco personalizzato: non un semplice elemento protettivo, ma un vero e proprio memoriale visivo dedicato ai colleghi che non potranno mai più competere. 🔗 Leggi su Cultweb.it

