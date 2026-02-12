Olimpiadi | Francesca Lollobrigida è ancora medaglia d' oro

Francesca Lollobrigida conquista di nuovo l’oro alle Olimpiadi. Dopo aver vinto già sui 3000 metri, torna sul podio e porta a casa un’altra medaglia d’oro per l’Italia. La campionessa ha dimostrato ancora una volta di essere in forma e di saper gestire la pressione. Con questa vittoria, il nostro paese aggiunge il quarto oro in soli due giorni.

Ancora un oro per l'Italia, il quarto nelle ultime 24 ore e a conquistarlo è ancora Francesca Lollobrigida, che già si era laureata campionessa olimpica sui 3000 metri nella giornata di sabato. Nei 5000 metri, specialità in cui l'azzurra è anche campionessa del mondo, la Lollobrigida è scesa sul ghiaccio nell'ultima batteria, insieme alla ceca Martina Sablikova. La Lollobrigida è partita forte, facendo segnare sin dal primo intermedio tempi migliori rispetto all'olandese Merel Conijn, al momento in testa, portando il suo vantaggio fino a 1"66. Poi, negli ultimi giri, in cui l'atleta “oranje” aveva accelerato, la Lollobrigida ha iniziato a sentire la fatica e il suo vantaggio si è pian piano assottigliato.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

La velocità di Francesca Lollobrigida ha conquistato il pubblico e il podio alle Olimpiadi.

La pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida conquista la medaglia d’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Olimpiadi, Francesca Lollobrigida: «Volevo ritirarmi perché un virus mi aveva prostrato»

Francesca Lollobrigida, arriva un altro oro meraviglioso alle Olimpiadi!Francesca Lollobrigida diventa l’atleta azzurra più medagliata nella storia del pattinaggio di velocità. Entra inoltre nella speciale classifica degli atleti italiani in grado di vincere due medaglie ... sportal.it

Francesca Lollobrigida bis d'oro, regina del pattinaggio di velocità: vince nei 5000 metri a Milano-Cortina: cosa è successoÈ un’Olimpiade da sogno quella di Francesca Lollobrigida, la pronipote di Gina, la diva del cinema scomparsa il 16 gennaio 2023. La pattinatrice di Frascati fa il bis dopo ... ilmessaggero.it

Ancora Francesca Lollobrigida, un’altra fantastica medaglia d’oro, questa volta nei 5000m Congratulazioni! #ASRoma #MilanoCortina2026 x.com

Francesca Lollobrigida domina anche nei 5.000 metri: bis d’oro a Milano-Cortina 2026 Francesca Lollobrigida conferma il suo strapotere nel pattinaggio di velocità: dopo l’oro nei 3.000 metri, la campionessa azzurra conquista anche la medaglia d’oro nei 5. - facebook.com facebook