La velocità di Francesca Lollobrigida ha conquistato il pubblico e il podio alle Olimpiadi. La pattinatrice italiana ha fatto registrare un tempo straordinario sui 3000 metri, portando a casa la medaglia d’oro in una gara che sarà ricordata a lungo. La sua performance ha fatto esplodere di gioia gli spettatori e chi seguiva la diretta. La giornata si chiude con un grande successo per l’Italia nello sport invernale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 17.30 Non ci sono altre parole per definire questa impresa. Francesca Lollobrigida oggi si è regalata un sogno. 17.29 Francesca Lollobrigida ha tirato fuori quel qualcosa che non aveva, sciorinando una prestazione senza senso e del tutto inaspettata. 17.27 Una bellissima storia, dal momento che Lollobrigida si era presentata in questi Giochi tra mille dubbi. La voglia di vincere è stata più grande e oggi è stata magia. 17.25 Dopo un’annata così difficile, la romana ha trovato il colpo nel momento più importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

Alle Olimpiadi di Pechino, la gara dei 3000 metri di speed skating è arrivata alla fase decisiva.

La gara di velocità su ghiaccio sta entrando nel vivo alle Olimpiadi, con Wiklund che sfida le olandesi e Lollobrigida pronta a sorprendere.

LIVE Speed skating, 3000 metri Olimpiadi in DIRETTA: CAPOLAVORO GALATTICO! Francesca Lollobrigida è medaglia d’oro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.45 Sarà interessante capire quale sarà l'approccio di Lollobrigida, solita partire molto forte su questa ... oasport.it

A che ora lo speed skating oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma 3000 metri femminili, streaming, coppie di partenzaOggi, sabato 7 febbraio, inizierà l'avventura dello speed skating nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull'anello di ghiaccio meneghino, ad ... oasport.it

ULTIM’ORA: FRANCESCA LOLLOBRIGIDA VINCE IL PRIMO ORO PER L’ITALIA ALLE OLIMPIADI A 35 ANNI NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO! #MilanoCortina2026 x.com

Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Milano Speed Skating Stadium Ore 16.00 Pattinaggio di velocità - 3000m Donne Francesca Lollobrigida FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio MilanoCortina2026 facebook