Olimpiadi e diplomazia | Zaia e Pompeo a Cortina discutono di investimenti USA e cooperazione Veneto-Stati Uniti

Questa mattina a Cortina, il governatore Luca Zaia ha incontrato l’ex segretario di Stato Mike Pompeo. I due hanno parlato di investimenti americani e di come rafforzare i rapporti tra il Veneto e gli Stati Uniti. L’incontro si inserisce nel contesto delle Olimpiadi invernali e delle possibili collaborazioni tra le due sponde dell’Atlantico. Nessuna dichiarazione ufficiale dopo l’appuntamento, ma fonti vicine ai protagonisti parlano di nuove opportunità per il territorio.

Diplomazia sulle Dolomiti: l’incontro tra Zaia e Pompeo a Cortina e le nuove prospettive per il Veneto. Cortina d’Ampezzo ha ospitato oggi, 12 febbraio 2026, un incontro tra Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto, e Mike Pompeo, ex Segretario di Stato degli Stati Uniti d’America. L’appuntamento, inserito nel contesto delle Olimpiadi invernali, ha rappresentato un’occasione per discutere di possibili collaborazioni economiche e culturali tra il Veneto e gli Stati Uniti, in un momento storico caratterizzato da sfide globali. Un dialogo rafforzato: il legame storico tra il Veneto e gli USA.🔗 Leggi su Ameve.eu

Oggi a Casa Italia, a Cortina, ho incontrato Mike Pompeo, già Segretario di Stato degli Stati Uniti. Tra Veneto e Stati Uniti esiste un rapporto privilegiato, fatto di cultura, mercato e dialogo, che in una fase socio-geopolitica complessa è importante mante - facebook.com facebook