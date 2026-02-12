A Cortina anche Mike Pompeo incontro con Zaia

A Cortina si è svolto un incontro tra Mike Pompeo e il governatore Zaia. L’ex segretario di Stato americano ha sottolineato il rapporto speciale tra gli Stati Uniti e il Veneto, evidenziando come il territorio sia aperto al dialogo con il mercato e la cultura americana.

AGI - "Tra Veneto e Stati Uniti si può parlare, a pieno titolo, di un rapporto privilegiato: per ciò che gli Stati Uniti rappresentano nello scenario internazionale e per la naturale propensione del Veneto a dialogare con un mercato e un tessuto culturale americano che sentiamo vicino. L'incontro con Mike Pompeo, a Cortina, è stato l'occasione per ribadirlo con concretezza". Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, a margine dell'incontro con l'ex segretario di Stato americano, con il quale si è intrattenuto in una lunga conversazione a Cortina d'Ampezzo.

