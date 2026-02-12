Durante le Olimpiadi invernali, il Comune di Milano ha deciso di raddoppiare, per tutto il 2026, la tassa di soggiorno, che passerà da 5 a 10 euro. La decisione ha già fatto discutere tra gli operatori del settore, che temono un calo di turisti. La misura mira a coprire i costi aggiuntivi legati all’evento, ma molti criticano la scelta di aumentare le tariffe in un momento di crisi.

Il capoluogo lombardo ha portato la tassa di soggiorno a 10 euro (per alberghi di lusso). Il 50 per cento del gettito aggiuntivo però andrà nelle casse dello stato In occasione delle Olimpiadi invernali, il Comune di Milano potrà incrementare per tutto il 2026 da 5 a 10 euro la tassa di soggiorno. Ma rischia di suonare come una beffa perché Palazzo Marino dovrà staccare una “cedola” olimpionica al governo Meloni, sulla base delle norme straordinarie che sono state emanate a fine 2025. E circolano già le prime stime dell’obolo: circa 30-35 milioni, vale a dire il 50 per cento del gettito aggiuntivo che si prevede sarà di una settantina di milioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Olimpiadi business, però la super tassa di soggiorno vola a Roma

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

Il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato che la tassa di soggiorno a Milano rimarrà a 10 euro, il valore massimo, anche dopo le Olimpiadi.

A partire da settembre, Roccastrada introdurrà la tassa di soggiorno, un'operazione che mira a sostenere lo sviluppo e la manutenzione del territorio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: Milano-Cortina 2026: quale impatto economico avranno le Olimpiadi invernali?; L’utopia scende in campo: a Feltre le Utopiadi sfidano il business di Milano-Cortina 2026; Olimpiadi sì, non per tutte le tasche: una camera doppia a 300 euro. Hotel sold out (ma col last second); Le mascotte olimpiche trascinano Trudi: ormai quasi sold out.

Olimpiadi business, però la super tassa di soggiorno vola a RomaIl capoluogo lombardo ha portato la tassa di soggiorno a 10 euro (per alberghi di lusso). Il 50 per cento del gettito aggiuntivo però andrà nelle casse dello stato ... ilfoglio.it

Stoppani (Visa): Olimpiadi, una spinta al digitale e al commercio globale per le piccole impreseIl 95% delle Pmi sui territori si aspetta un beneficio nel business. Il circuito di pagamento lancia un programma dedicato e un braccialetto-skipass ... repubblica.it

Olimpiadi: business as usual, anzi un po’ peggio del solito. share.google/IRFgmOtjN4Dwlr… x.com

OLIMPIADI 2026 MILANO - CORTINA D' AMPEZZO OGGI ---INAUGURAZIONE--- WORLD SHOW.... from.......... ITALY!! SPORTS and AMBITIONS, SUPPORTING OUR COMMUNITY, with resilience !! BUSINESS, Communications and Netw - facebook.com facebook