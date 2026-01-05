A partire da settembre, Roccastrada introdurrà la tassa di soggiorno, un'operazione che mira a sostenere lo sviluppo e la manutenzione del territorio. Il Comune sta predisponendo le procedure necessarie per l’istituzione dell’imposta, che entrerà in vigore con l’inizio del nuovo anno. Questa misura, comune in molte località turistiche, rappresenta un nuovo elemento da considerare per residenti e visitatori, contribuendo alla valorizzazione della comunità locale.

A Roccastrada il nuovo anno inizia con il Comune al lavoro sull’istituzione dell’ imposta di soggiorno. Una misura che punta a generare nuove risorse da reinvestire nel settore turistico e nella promozione del territorio. La decisione è maturata dopo un percorso di confronto tra il Comune e gli operatori del settore. Il sindaco Francesco Limatola (nella foto) si è mostrato aperto a recepire le osservazioni emerse durante i tavoli di lavoro con le associazioni di categoria e i gestori delle strutture ricettive. L’obiettivo dichiarato è quello di non gravare eccessivamente sul sistema dell’ospitalità, ma di dotare l’ente locale di uno strumento finanziario capace di sostenere progetti a medio e lungo termine, migliorare i servizi per i visitatori e finanziare interventi strutturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da settembre arriva la tassa di soggiorno

Leggi anche: A Milano arriva la tassa di soggiorno a 10 euro (ma a tempo determinato)

Leggi anche: Tassa di soggiorno a Salerno: dal 1° gennaio 2026 arriva la tariffa unica annuale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Da settembre arriva la tassa di soggiorno; Cagliari aumenta la tassa di soggiorno: tetto massimo a 5 euro. L'opposizione: Così si favorisce il sommerso; Turisti? Neanche per caso. Gli albergatori critici: Perché devono venire? Non ci sono attrattive; L’accaparramento di denaro per il “clima” delle Hawaii si scontra con un tribunale che blocca una nuova pesante tassa di soggiorno | MR IT.

Da settembre arriva la tassa di soggiorno - A Roccastrada il nuovo anno inizia con il Comune al lavoro sull’istituzione dell’imposta di soggiorno. lanazione.it