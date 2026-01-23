Il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato che la tassa di soggiorno a Milano rimarrà a 10 euro, il valore massimo, anche dopo le Olimpiadi. Questa scelta potrebbe confermare un trend di mantenimento delle tariffe, come già avvenuto recentemente. La decisione riflette una strategia di gestione delle entrate turistiche, in un contesto di continuità e stabilità per la città.

Milano, 23 gennaio 2026 – La tassa di soggiorno a Milano rimarrà a 10 euro – nel suo valore massimo – anche dopo le Olimpiadi? E lo stesso succederà per gli altri importi, così come ritoccati un paio di mesi fa? A ipotizzarlo è una voce piuttosto autorevole in materia, quella del sindaco Giuseppe Sala. Il primo cittadino di Milano ha risposto così, annunciando probabilmente una sua intenzione, a una domanda dei cronisti a margine del Forum internazionale del Turismo attualmente in corso a Milano. La dichiarazione. " Io tenderei a tenerla, capisco che è un costo per tutti, ma la città è utilizzata dai milanesi, dai pendolari, dai turisti e la città merita tanta cura", ha affermato Sala. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tassa di soggiorno, l’idea di Sala: “Manterrei l’aumento anche dopo le Olimpiadi”

