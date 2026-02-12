Olimpiadi | Arianna Fontana è la più grande di sempre

Arianna Fontana diventa ancora una volta protagonista alle Olimpiadi. La campionessa di Polaggia conquista l’ennesima medaglia e si piazza al vertice tra gli atleti italiani più medagliati di sempre. Con l’oro nella staffetta mista, la Fontana supera ogni record e si assicura il primo posto nella storia dello sport italiano alle Olimpiadi invernali. Ora punta a scrivere il suo nome ancora più in alto.

Raggiunto a quota 13 medaglie olimpiche Edoardo Mangiarotti, grazie all'argento nei 500 metri. Luca Spechenauser e gli altri azzurri tutti eliminati nei quarti di finale dei 1000 metri maschili Merito della medaglia d'argento conquistata pochi minuti fa nei 500 metri alle spalle dell'olandese Xandra Velzeboer e davanti alla canadese Courtney Sarault. Anche in semifinale Arianna Fontana è scesa sul ghiaccio nella prima batteria, qualificandosi in finale con il secondo posto in 41"521, con Xandra Velzeboer ancora davanti a lei e autrice del nuovo record del mondo in 41"399. Ad accedere alla finale A dalla seconda semifinale sono state, invece, le canadesi Courtney Sarault e Kim Boutin.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondimenti su Arianna Fontana

Arianna Fontana ha appena raggiunto un nuovo traguardo, portando a casa la sua tredicesima vittoria.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

OLIMPIADI INVERNALI FEDERICA BRIGNONE MEDAGLIA D'ORO L'EMOZIONE DELLA MAMMA! #olimpiadiinvernali

Ultime notizie su Arianna Fontana

Argomenti discussi: Arianna Fontana, chi è la portabandiera italiana alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026; Arianna Fontana eguaglia Mangiarotti: tutti i record battuti e quelli nel mirino; Italia oro nella staffetta mista di short track, Arianna Fontana da record a Milano Cortina 2026; La Valtellina alle Olimpiadi di Milano-Cortina: Arianna Fontana.

Arianna Fontana nella leggenda: vince l'agento nei 500 metri di short track e raggiungere Mangiarotti a 13 medaglie olimpicheIl record tanto atteso è arrivato. Dopo l’oro nella staffetta mista, Arianna Fontana si prende pure la medaglia d’argento nei 500 metri donne di short track ... ilmessaggero.it

Olimpiadi, Arianna Fontana è argento nei 500 metri: è la 13esima medagliaLa leggenda dello short track azzurro si batte alla grande nella finale dei 500 metri ma deve alzare bandiera bianca contro l’olandese Velzeboer, portando a casa l’argento. Squalificato il favorito Pi ... msn.com