Arianna Fontana ha appena raggiunto un nuovo traguardo, portando a casa la sua tredicesima vittoria. La campionessa di short track dimostra ancora una volta di essere una delle protagoniste più forti dello sport italiano. Con questa vittoria, il suo palmares si arricchisce di un altro risultato importante, lasciando il pubblico e gli appassionati senza parole.

Arianna Fontana fa 13. E non stiamo parlando del vecchio Totocalcio, per chi ancora ricorda cosa rappresentasse. L’argento nei 500 metri dello short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha per la fuoriclasse valtellinese un valore enorme. Dopo essersi tinta d’oro nella staffetta mista, offrendo un contributo determinante alla squadra, l’azzurra ha trovato il modo di prolungare la propria straordinaria serie nei 500 metri a livello olimpico. Dopo i trionfi di PyeongChang 2018 e Pechino 2022, Fontana ha conquistato la piazza d’onore alle spalle di una straordinaria Xandra Velzeboer. Si tratta del quinto podio consecutivo nella stessa gara ai Giochi, un’impresa che, in ambito femminile, era riuscita soltanto alle pattinatrici di pista lunga Ireen Wüst (1. 🔗 Leggi su Oasport.it

Arianna Fontana rimpingua un palmares sempre più da brividi

Arianna Fontana si avvicina a superare il record di Mangiarotti.

