Arianna Fontana portabandiera alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | Un onore dà una grande carica
Sondrio, 22 dicembre 2025 – “Fare la portabandiera è un grande onore e mi dà una grande carica. Questa bandiera non è solo un tricolore che sventola quando qualcuno vince, ma rappresenta casa, la famiglia, tutti i sacrifici che ho fatto io e le persone che mi sono state vicine in questi anni di carriera”. Sono le parole di Arianna Fontana, portabandiera azzurra alla cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, uscendo dal Quirinale dove si è tenuta la consegna del tricolore agli alfieri dell'Italia Team. “Il pensiero alla cerimonia c'era già quando il presidente Buonfiglio mi ha chiamata - ha aggiunto la fuoriclasse valtellinese dello short track-. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
