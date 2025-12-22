Sondrio, 22 dicembre 2025 – “Fare la portabandiera è un grande onore e mi dà una grande carica. Questa bandiera non è solo un tricolore che sventola quando qualcuno vince, ma rappresenta casa, la famiglia, tutti i sacrifici che ho fatto io e le persone che mi sono state vicine in questi anni di carriera”. Sono le parole di Arianna Fontana, portabandiera azzurra alla cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, uscendo dal Quirinale dove si è tenuta la consegna del tricolore agli alfieri dell'Italia Team. “Il pensiero alla cerimonia c'era già quando il presidente Buonfiglio mi ha chiamata - ha aggiunto la fuoriclasse valtellinese dello short track-. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arianna Fontana portabandiera alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: “Un onore, dà una grande carica”

Leggi anche: Scelti i portabandiera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sono 4: Brignone, Mosaner, Fontana e Pellegrino

Leggi anche: Olimpiadi, l'Italia ha scelto i suoi portabandiera: Arianna Fontana e Federico Pellegrino a Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner a Cortina

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

I portabandiera dell'Italia ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: Federica Brignone, Arianna Fontana, Federico Pellegrino e Amos Mosaner; Decisi i portabandiera azzurri per Milano-Cortina; Saranno Amos Mosaner e Federica Brignone, Federico Pellegrino e Arianna Fontana i portabandiera dell'Italia a Milano-Cortina 2026; Arianna Fontana concede il bis: sarà portabandiera nella cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026.

Brignone, Fontana, Pellegrino e Mosaner portabandiera a Milano Cortina. L'augurio di Mattarella: «L'Italia farà il tifo per voi» - Federica Brignone, Arianna Fontana, Federico Pellegrino e Amos Mosaner sono i quattro portabandiera di Milano Cortina. ilgazzettino.it