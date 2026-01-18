Europei di short track successo di Arianna Fontana | oro nei 1.500 metri

Arianna Fontana conquista l’oro nei 1.500 metri agli Europei di short track a Tilburg, portando il primo titolo all’Italia in questa competizione. La vittoria è arrivata con un tempo di 2’42”479, seguita dall’olandese Zoe Florence Deltrap e dall’altra italiana Arianna Sighel, entrambi sul podio. Un risultato importante che sottolinea la qualità e la competitività degli atleti italiani in questa disciplina.

Giungono ottime notizie dagli Europei in corso a Tilburg: Arianna Fontana ha regala il primo oro all'Italia dello short track vincendo la prova dei 1500 metri con il tempo di 2'42"479 davanti all'olandese Zoe Florence Deltrap (2'42"718) e l'altra italiana Arianna Sighel (2'42"762) che sale così sul podio. La prova di forza di Fontana. Una gara maiuscola quella della pattrinatrice di 35 anni nata a Sondrio che sarà portabandiera alle Olimpiadi di Milano-Cortina: per l'azzurra si tratta del 18esimo oro europeo. La regina dello short track continua a dominare pattinando alla grande anche se a inizio gara era l'altra italiana, Elisa Confortola, in testa al gruppo per alcuni frangenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

