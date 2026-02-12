Olimpiadi a Livigno nei Moguls quarto podio consecutivo per Mikael Kingsbury

Mikael Kingsbury conquista il suo quarto podio consecutivo ai Mondiali di Livigno, scrivendo un’altra pagina importante nella storia dei Moguls e dello sci freestyle. Il canadese non si ferma, continua a dominare la specialità e a mettere in fila risultati che lasciano il segno. Gli appassionati guardano con ammirazione e aspettano con ansia le prossime sfide.

Ancora argento, come a Sochi e Pechino (era stato oro a Pyeongchang) il canadese, che può vantare anche 100 vittorie in Coppa del mondo, reagisce con rabbia al verdetto dei giudici Scrive un'altra pagina di storia del freestyle ski e degli sport invernali in generale, nella specialità dei Moguls, il canadese Mikael Kingsbury. Un verdetto molto beffardo che Kingsbury ha accolto con un inusuale gesto di stizza, lanciando gli sci per terra. Medaglia di bronzo per il giapponese Horishima. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondimenti su Livigno Moguls

A Livigno si sono aperte le qualifiche di sci freestyle con una sorpresa: Ikuma Horishima vola e domina la prima manche dei Moguls.

Mikael Kingsbury si aggiudica la prima vittoria della stagione 2025-2026 di sci freestyle, specialità moguls, a Val St.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Livigno Moguls

Argomenti discussi: Livigno, al Fan Village la cerimonia di apertura delle Olimpiadi; Livigno ospita snowboard e sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | Intervista con Luca Moretti, presidente di Livigno Next; Livigno accende le Olimpiadi: tutto esaurito alla cerimonia d'apertura; Olimpiadi: A Livigno poca gente e monti disfatti, per noi è un danno.

Sabotaggio sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano (che porta a Bormio e Livigno per le Olimpiadi): a fuoco con una molotov 7 cavi di una centralinaL'incendio alle 2 di notte ad Abbadia Lariana. La polizia ha trovato i resti di una bottiglia infiammabile. Per gli inquirenti sono state utilizzate le stesse tecniche del sabotaggio delle linee ferro ... milano.corriere.it

A Livigno anche la Principessa Anna d’Inghilterra: medaglie e applausi allo Snow ParkUn tocco di regalità ha illuminato le piste olimpiche di Livigno durante le Olimpiadi Invernali Milano?Cortina 2026. La Principessa Anna d’Inghilterra, sorella del Re Carlo III e membro del Comitato O ... intornotirano.it