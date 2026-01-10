sci freestyle primo squillo stagionale di kingsbury nelle moguls il canadese vince a val stcome

Mikael Kingsbury si aggiudica la prima vittoria della stagione 2025-2026 di sci freestyle, specialità moguls, a Val St. Come. Il canadese ha dimostrato solidità e precisione, aprendo con successo il proprio cammino nel circuito internazionale. Questa vittoria rappresenta un importante inizio per Kingsbury, confermando la sua posizione di rilievo nel panorama dello sci freestyle mondiale.

Il primo squillo di Mikael Kingsbury. Il canadese nella notte italiana ha conquistato la prima vittoria stagionale alla Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità moguls, imponendosi sulle nevi di Val St.Come, facendo un balzo vistoso nella classifica generale dopo un inizio non entusiasmante. Nello specifico l’atleta ha avuto la meglio grazie alla fase di air e ai turns, dove ha ricevuto una valutazione superiore rispetto ai diretti avversari, fermandosi a 85.83 beffando così l’australiano Matt Graham, piazzatosi al secondo posto con 83.50 davanti allo statunitense Nick Page, terzo con 80. 🔗 Leggi su Oasport.it

