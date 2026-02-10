Moguls | Ikuma Horishima giganteggia nella prima qualifica alle Olimpiadi insegue Kingsbury

A Livigno si sono aperte le qualifiche di sci freestyle con una sorpresa: Ikuma Horishima vola e domina la prima manche dei Moguls. Il giapponese mette pressione agli avversari e si prepara a inseguire il favorito Kingsbury, che punta a confermarsi in questa disciplina. La giornata promette battaglie serrate tra gli atleti in corsa per le medaglie olimpiche.

Cominciano nel segno di Ikuma Hoishima le qualifiche valide per le gare di sci freestyle, specialità moguls maschile, segmento che ha aperto la giornata di competizioni a Livigno, teatro delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dominio totale del giapponese, il quale ha sbaragliato la concorrenza in occasione della prima sessione. Nello specifico l’asiatico ha eseguito una run di alto profilo, facendo la differenza in particolar modo nella fase di air e nei turn, arrivando a quota 85.42, rivelandosi l’unico ad aver scavalcato la significativa soglia degli 80 punti. A debita distanza si è piazzato il canadese Julien Viel, il quale si è fermato a 79. 🔗 Leggi su Oasport.it

