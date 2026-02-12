Heraskevych escluso dai Giochi | il casco per le vittime ucraine viola la Carta Olimpica

Il comitato olimpico ha deciso di escludere Vladyslav Heraskevych dalle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina. La decisione arriva dopo che il casco indossato dall’atleta ucraino, in segno di solidarietà con le vittime del suo paese, ha violato le regole della Carta Olimpica. La squalifica è stata comunicata ufficialmente, lasciando senza possibilità di partecipazione l’atleta ucraino.

La squalifica dell'ucraino. L'International Olympic Committee ha deciso di escludere Vladyslav Heraskevych dalle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina. Per l'atleta ucraino di skeleton, che si preparava a vivere la sua terza partecipazione ai Giochi, la corsa si ferma qui. Alla base della sanzione, la scelta annunciata da tempo: gareggiare con un casco decorato con i volti degli sportivi ucraini morti dall'inizio dell'invasione russa. Secondo il Cio, si tratta di una violazione dell'articolo 50 della Carta Olimpica, che vieta manifestazioni politiche durante le competizioni. «Non ha voluto prendere in considerazione alcun compromesso», è la posizione ufficiale dell'organismo.

