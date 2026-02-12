Olimpiadi 2026 slittino da urlo | due ori nel doppio con Voetter-Oberhofer e Rieder-Kainzwaldner

Due medaglie d’oro nello slittino doppio. Andrea Voetter e Marion Oberhofer, insieme a Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, hanno conquistato il podio a Cortina. La vittoria arriva a poche ore dall’incontro con il presidente Sergio Mattarella, che ha visitato i campioni sul campo. È stata una serata da ricordare per gli atleti dell’Alto Adige, che hanno portato il tricolore in alto davanti a tanti tifosi e appassionati.

Si chiamano Andrea Voetter e Marion Oberhofer, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner. Arrivano tutti dai monti dell'Alto Adige, sventolano con orgoglio e fierezza il tricolore in una serata indimenticabile, con la ciliegina subito dopo la loro impresa della visita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato in queste ore a Cortina. Sono le coppie di slittino che ci riportano sul gradino più alto del podio olimpico a vent'anni dall'oro a Torino 2006 di Armin Zoeggeler, attuale direttore tecnico delle nazionali e artefice di un autentico miracolo. Al resto ci ha pensato lo Sliding Centre realizzato in tempo record per i Giochi di Milano Cortina, che rischia di diventare un fortino azzurro e un autentico fattore campo per l'Italia in queste Olimpiadi.

