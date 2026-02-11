LIVE Slittino Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | SIAMO SULLA LUNA! Doppio oro con Voetter Oberhofer e Rieder Kainzwaldner!

La diretta dei doppi nello slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina si conclude con due medaglie d’oro per l’Italia. Voetter e Oberhofer vincono la gara maschile, mentre Rieder e Kainzwaldner conquistano il primo posto tra le donne. La competizione si è svolta senza intoppi, regalando emozioni ai tifosi italiani. La prova ha mostrato grande determinazione da parte degli atleti, che hanno dato il massimo fino all’ultimo giro. Ora si attende la cerimonia di premiazione, mentre il pubblico si gode il risultato storico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.26 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dei due doppi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest'evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 20.24 Questa la classifica del doppio maschile: 1. Emanuel Rieder Simon Kainzwaldner (Italia) 1:45.086 2. Thomas Steu Wolfgang Kindl (Austria) 1:45.154 (+0.068) 3. Tobias Wendl Tobias Arlt (Germania) 1:45.176 (+0.090) 4. Toni Eggert Florian Mueller (Germania) 1:45.269 (+0.183) 5. Martins Bots Roberts Plume (Lettonia) 1:45.

