LIVE Slittino Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | l’Italia sogna con Voetter Oberhofer e Rieder Kainwaldner

L’Italia si prepara a vivere intensamente le Olimpiadi invernali del 2026, con le squadre di slittino che scendono in pista per le prime prove. Voetter e Oberhofer, insieme a Rieder e Kainwaldner, sono tra i favoriti, ma il primo giorno non è stato semplice. Tanti errori hanno rallentato i team, soprattutto quello ucraino, che ha chiuso in fondo alla classifica con un punteggio di 1. La sfida è appena iniziata e le aspettative sono alte.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.15 Tanti errori per il primo team ucraino che è ultimo a 1.361. Ora è il momento di MartsinovskyiBabura. 18.13 Diversi errori per gli slovacchi che per poco non si ribaltano prima dell’ultima curva. BosmanMick sono ultimi con un ritardo di 639 millesimi. Tocca ora a HoiKachmar. 18.11 Decima posizione per i polacchi ChmielewskiGancarczyk che hanno un ritardo di 518 millesimi. È il momento i BosmanMick, doppio slovacco. 18.10 Partiti ChmielewskiGancarczyk 18.09 RECORD DELLA PISTA!! MuellerHaugsjaa passano in testa alla manche con una prova in 52.482. Il vantaggio su SteuKindl è di 3 millesimi, mentre su RiederKainzwaldner è di 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dopo la prima manche del doppio slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Voetter e Oberhofer sono in testa, sognano la medaglia d’oro.

Questa sera inizia la seconda manche del doppio femminile di slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

