Durante la cerimonia di presentazione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il presidente Sergio Mattarella si è avvicinato a Federica Brignone e l’ha abbracciata calorosamente.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 l’abbraccio tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Federica Brignone. oro nel SuperG. Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio lo dice senza piaggeria, guardando i numeri: “Vorrei che rimanesse qui tutti i giorni: in due giorni tre medaglie d’oro, vorrei continuare in questo modo”, scherza. Mattarella sorride, ma non intende prendersi meriti non suoi: “ Tutto posso fare tranne che appropriazione indebita, le medaglie di questi giorni sono degli atleti, sono fortunato io a essere qui in questi giorni in cui hanno conquistato tante medaglie”, replica provando a togliersi di dosso il non semplice ruolo di talismano portafortuna. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Mattarella ‘portafortuna’ abbraccia Brignone: “Bravissima, ci contavo”

Il presidente Mattarella ha fatto un salto a Cortina per le Olimpiadi invernali 2026.

Federica Brignone ha vinto l’oro nel Super G femminile ai Giochi di Milano-Cortina.

