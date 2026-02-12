Federica Brignone ha vinto l’oro nel Super G femminile ai Giochi di Milano-Cortina. Dopo la gara, il presidente Sergio Mattarella l’ha abbracciata e le ha detto: “Bravissima e incredibile, ci contavo”. Un gesto spontaneo e emozionante che ha riempito di gioia la sciatrice e i presenti.

Dopo aver conquistato la medaglia d’oro nel Super G femminile ai Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, Federica Brignone ha ricevuto i complimenti da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Bravissima! Hai onorato la bandiera ancora di più. Una medaglia d’oro meritatissima. Ci contavo” ha dichiarato il Capo dello Stato alla sciatrice che il 3 aprile 2025 aveva subito un gravissimo infortunio che aveva rischiato di compromettere per sempre la sua carriera. La sciatrice azzurra ha chiuso la gara in 1’23”41 precedendo la francese Miradoli e l’austriaca Cornelia Huetter. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi) “È qualcosa di incredibile, ho pensato a sciare e fare il mio massimo, ho detto ‘o la va o la spacca’, non pensavo di poter vincere l’oro. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’abbraccio tra Mattarella e Brignone dopo la conquista dell’oro della sciatrice alle Olimpiadi di Milano-Cortina: “Bravissima e incredibile, ci contavo” | VIDEO

