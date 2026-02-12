Olimpiadi 2026 Mattarella abbraccia Brignone | Bravissima ci contavo

Il presidente Mattarella ha fatto un salto a Cortina per le Olimpiadi invernali 2026. Dopo aver visto la gara di SuperG femminile, si è diretto all’arrivo della pista e ha incontrato Federica Brignone. Le ha stretto la mano, le ha fatto i complimenti e l’ha abbracciata, dicendole che era bravissima e che contava molto su di lei. La campionessa, fresca di medaglia d’oro, si è mostrata felice e sorpresa di ricevere il sostegno del presidente.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver assistito alla gara di SuperG femminile a Cortina, per le Olimpiadi invernali 2026, è sceso all'arrivo della pista dove ha salutato e fatto i complimenti a Federica Brignone, fresca di medaglia d'oro. Il Capo dello Stato ha abbracciato l'atleta azzurra: "Bravissima, complimenti", le ha detto, parlando di una gara "incredibile" e "indimenticabile". "Si può dire che ci contavo", ha aggiunto l'inquilino del Colle. "Io non così tanto", ha risposto sorridendo Brignone. Mattarella ha poi salutato il pubblico presente, che lo ha applaudito.

