Il presidente Sergio Mattarella ha chiamato in causa Federica Brignone, definendola “bravissima” dopo le sue imprese in pista. L’attenzione si sposta subito su di lei, acclamata dal pubblico per la sua prestazione. Quando il momento di sedersi arriva, il calore degli appassionati si concentra sui risultati dell’atleta, che riceve i complimenti del capo dello Stato.

AGI - Quando è il momento di prendere posto sulle poltroncine 'antifreddo', l'ovazione del pubblico è per lui. Applausi e molto informali "Sergio sei un grande" accompagnano i passi di Sergio Mattarella quando arriva agli impianti dove si tengono le gare del Super G femminile di Cortina. Ma la priorità è un'altra: si è conquistata la sua prima medaglia d'oro olimpica e si chiama Federica Brignone. Ed è lei che il Presidente della Repubblica accoglie con un grande sorriso e un abbraccio che accomuna i tifosi che sugli spalti affidano invece la loro emozione a campanacci e trombe ad aria compressa. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - I complimenti di Mattarella a Brignone, "bravissima" [VIDEO]

Approfondimenti su Mattarella Brignone

Questa mattina a Cortina, il presidente Mattarella ha incontrato a sorpresa Sofia Goggia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Mattarella Brignone

