Olimpiadi 2026 le pagelle dell’Italia | rispetto per Pittin resta una leggenda; slittinisti oltre la lode

Le Olimpiadi di Milano-Cortina continuano a portare soddisfazioni e qualche delusione. L’Italia si conferma con alcuni atleti che dimostrano di avere carattere, come Pittin, che resta una leggenda nel biathlon, mentre altri, come gli slittinisti, si sono distinti oltre ogni aspettativa. Oggi i voti vanno a Samuel Costa, che si comporta bene sia nel salto sia nel fondo, con un 6,5 che sottolinea la sua solidità. La giornata si conclude con un quadro di risultati che fa sperare in meglio per le prossime gare

PAGELLE ITALIA OLIMPIADI (MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO). Samuel Costa (combinata nordica), 6,5: solido sia nel salto sia nel fondo. Si era ritirato, è tornato per la stagione olimpica ed ha concluso a ridosso della top10 la gundersen dal trampolino piccolo. Difficile chiedergli di più. Aaron Kostner (combinata nordica), 6: disputa una gara di buon livello e manca di un soffio l’obiettivo top15. Alessandro Pittin (combinata nordica), 6: grande rimonta nel fondo, da 33° a 19°. La sua vittoria è esserci a queste Olimpiadi 20 anni dopo Torino 2026. E’ una leggenda, non dimentichiamolo mai: l’unico italiano ad aver mai vinto nella combinata nordica e ad aver conseguito una medaglia ai Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ecco i convocati dell'Italia per la combinata nordica ai Giochi di Milano Cortina 2026, tra cui figura anche Alessandro Pittin.

Questa mattina arrivano le prime valutazioni sugli atleti italiani alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

