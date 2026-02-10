Olimpiadi 2026 le pagelle dell’Italia | Fontana tra le leggende massime; D’Antonio incline all’uscita Trocker ha stoffa
Questa mattina arrivano le prime valutazioni sugli atleti italiani alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Fontana conferma il suo status di leggenda, mentre D’Antonio sembra ormai pronto a lasciar spazio a nuove leve. Trocker mostra di avere talento e può ancora dire la sua. Intanto, Caterina Ganz fa una delle sue migliori gare e si avvicina alla finale nella sprint a tecnica classica.
PAGELLE ITALIA OLIMPIADI (martedì 10 febbraio) . Caterina Ganz (sci di fondo), 6,5: disputa una delle migliori gare della carriera e non va distante da un clamoroso accesso in finale nella sprint a tecnica classica. Brava, ha provato a superare i propri limiti. Federica Cassol (sci di fondo), 6,5: approda in semifinale con autorevolezza, poi finisce la benzina. Rappresenta una grande speranza azzurra per le sprint nei prossimi anni, a patto che progredisca nella resistenza al susseguirsi ravvicinato dei turni. Nicole Monsorno (sci di fondo), 6: brilla con la sesta posizione in qualificazione, poi si ferma subito ai quarti nella fase decisiva. 🔗 Leggi su Oasport.it
La Federazione Italiana Sport Invernali ha annunciato la rosa ufficiale degli atleti italiani convocati per lo sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
Federica Brignone e Sofia Goggia non parteciperanno alla tappa di Spindleruv Mlyn della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile, in programma tra il 24 e il 25 gennaio.
