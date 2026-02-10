Questa mattina arrivano le prime valutazioni sugli atleti italiani alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Fontana conferma il suo status di leggenda, mentre D’Antonio sembra ormai pronto a lasciar spazio a nuove leve. Trocker mostra di avere talento e può ancora dire la sua. Intanto, Caterina Ganz fa una delle sue migliori gare e si avvicina alla finale nella sprint a tecnica classica.

PAGELLE ITALIA OLIMPIADI (martedì 10 febbraio) . Caterina Ganz (sci di fondo), 6,5: disputa una delle migliori gare della carriera e non va distante da un clamoroso accesso in finale nella sprint a tecnica classica. Brava, ha provato a superare i propri limiti. Federica Cassol (sci di fondo), 6,5: approda in semifinale con autorevolezza, poi finisce la benzina. Rappresenta una grande speranza azzurra per le sprint nei prossimi anni, a patto che progredisca nella resistenza al susseguirsi ravvicinato dei turni. Nicole Monsorno (sci di fondo), 6: brilla con la sesta posizione in qualificazione, poi si ferma subito ai quarti nella fase decisiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olimpiadi 2026, le pagelle dell’Italia: Fontana tra le leggende massime; D’Antonio incline all’uscita, Trocker ha stoffa

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

La Federazione Italiana Sport Invernali ha annunciato la rosa ufficiale degli atleti italiani convocati per lo sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Federica Brignone e Sofia Goggia non parteciperanno alla tappa di Spindleruv Mlyn della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile, in programma tra il 24 e il 25 gennaio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi, le pagelle: paparazzatissima Jutta, 8. Macron 2: gli atleti mica ce l'hanno solo con Trump; Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina, pagelle: Mariah Carey vera diva (10), Laura Pausini icona italiana (9); Le pagelle della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi: Mattarella da 10 e lode, telecronaca e playback le delusioni; Olimpiadi 2026, pagelle look: Mariah Carey Frozen (8,5), Charlize Theron incanta (10), Laura Pausini omaggia Armani (10), Sabrina...

Olimpiadi 2026, le pagelle dell’Italia: Vinatzer schiacciato dalla pressione; immense le azzurre dell’hockeyPAGELLE ITALIA OLIMPIADI (9 FEBBRAIO) Dominik Paris (sci alpino), 6,5: disputa una discesa un po' più sporca rispetto a quella di sabato che era valsa il ... oasport.it

Cerimonia Milano Cortina, le pagelle: telecronaca Rai da incubo (5) e show è strepitoso (9). Ma la star più attesa è un mezzo flopPromossi e bocciati della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali trasmessa ieri sera su Rai 1, tra scenografie mozzafiato e ospiti d'onore. libero.it

Pagelle Italia Olimpiadi (8 febbraio): nel PGS quando il gioco si fa duro…; Lorello merita il team-pursuit - x.com

Casa in fiamme a Mossale, grave anziana Maxi rissa notte in Pilotta Violento raid alla Galleria Parma, che colpo a Bologna: analisi, pagelle, interviste Sci, Saccardi debutta alle Olimpiadi Inserto "Economia": addizionale, la stangata - facebook.com facebook