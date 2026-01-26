Combinata nordica Olimpiadi 2026 | i convocati dell’Italia C’è anche Alessandro Pittin!

Ecco i convocati dell’Italia per la combinata nordica ai Giochi di Milano Cortina 2026, tra cui figura anche Alessandro Pittin. Dopo vent’anni dal debutto a Torino 2006, l’atleta tornerà a rappresentare il team olimpico, confermando la sua esperienza e continuità nel settore. La partecipazione di Pittin testimonia l’impegno e la crescita della squadra italiana in questa disciplina storica e affermata all’interno delle Olimpiadi.

Vent’anni dopo il suo debutto olimpico a Torino 2006, Alessandro Pittin prenderà parte ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Si tratta di una perfetta chiusura del cerchio per il combinatista italiano più forte di sempre, che ha ottenuto la convocazione per la sesta (e molto probabilmente ultima) rassegna a cinque cerchi della carriera e farà parte della spedizione azzurra insieme a Samuel Costa e Aaron Kostner. Il 35enne friulano, bronzo olimpico a Vancouver 2010 e argento mondiale a Falun 2015, era a forte rischio esclusione alla luce dei risultati conquistati sin qui in stagione nelle varie tappe di Coppa del Mondo (inferiori rispetto a Costa e Kostner), ma l’Italia ha usufruito della rinuncia in extremis della Svizzera alle sue due quote per sbloccare il terzo pass e raggiungere così il contingente massimo disponibile in occasione delle Olimpiadi di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

