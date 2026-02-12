OLIMPIADI 2026 GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO | PROGRAMMA E ITALIANI IN GARA

Giovedì 12 febbraio, a pochi mesi dall’apertura, gli atleti italiani si preparano a scendere in pista. Il programma di oggi prevede diverse discipline, con alcune speranze di medaglie per il nostro paese. BubinoBlog segue tutto in diretta, aggiornando passo passo sui risultati e le performance degli italiani in gara. La giornata promette emozioni e sfide importanti sul ghiaccio, sulla neve e nelle altre discipline olimpiche.

BubinoBlog segue le Olimpiadi di Milano e Cortina 2026 con un liveblogging giorno per giorno per commentare insieme le varie discipline e gli italiani in gara. Olimpiadi 2026, italiani in gara oggi giovedì 12 febbraio Programma completo ore 09:05 Curling – Round robin donne, Italia – Svizzera: Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani ore 09:30 Skeleton – Uomini, batteria 1: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari ore 10:00 Snowboard – Snowboard cross uomini, manche 1 seeding: Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin ore 10:55 Snowboard – Snowboard cross uomini, manche 2 seeding: Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin ore 11:08 Skeleton – Uomini, batteria 2: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari ore 11:30 Sci alpino – Super G donne: Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Laura Pirovano ore 13:00 Sci di fondo – 10km tecnica libera donne: Martina Di Centa, Anna Comarella, Caterina Ganz, Maria Gismondi ore 13:45 Snowboard – Snowboard cross uomini, ottavi di finale: ev.

