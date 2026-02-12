Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi giovedì 12 febbraio | orari tv programma streaming

Oggi, giovedì 12 febbraio, si disputa il sesto giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli italiani sono in pista in diverse discipline e l’attenzione è tutta rivolta alle performance dei nostri atleti, pronti a dare il massimo. La giornata si preannuncia intensa e decisiva, con molte competizioni che potrebbero cambiare le sorti della spedizione azzurra. Gli orari, la tv e lo streaming sono già pronti per seguire da vicino tutte le emozioni.

Oggi, giovedì 12 febbraio, sesto giorno di gare in queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si preannuncia come una delle giornate più intense e decisive per la spedizione azzurra. Saranno infatti nove le finali che assegneranno medaglie, con l'Italia pronta a giocarsi carte importanti in diverse discipline. Tra le speranze più concrete di medaglia per l'Italia spicca lo speed skating, con Francesca Lollobrigida attesa protagonista nei 5000 metri femminili. L'azzurra, già protagonista negli ultimi anni nelle competizioni internazionali, punta a confermarsi ai vertici in una gara che esalta resistenza, strategia e gestione del ritmo.

