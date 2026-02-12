Olimpiadi 2026 folla a Cortina per l' arrivo di Mattarella a Casa Italia

A Cortina si è radunata una grande folla per accogliere Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica ha assistito alla vittoria di Federica Brignone nel supergigante femminile delle Olimpiadi invernali. La gente si è stretta attorno a Casa Italia, felice di vedere il capo dello Stato e di vivere da vicino l’emozione di una giornata sportiva importante.

Grande folla a Cortina fuori da Casa Italia per l'arrivo di Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha assistito alla vittoria di Federica Brignone nel supergigante femminile valido per le Olimpiadi invernali.

