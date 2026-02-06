Milano Cortina 2026 Mattarella inaugura Casa Italia

Questa mattina, il presidente Sergio Mattarella non era presente, ma a tagliare il nastro di Casa Italia è stata sua figlia Laura. Con un gesto simbolico, ha aperto ufficialmente il quartier generale del Coni, mentre l’Inno di Mameli ha riecheggiato in sottofondo. La cerimonia si è svolta senza grandi proclami, ma con un senso di attesa per i Giochi Olimpici del 2026.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato Casa Italia a poche ore dall'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina. A tagliare il nastro del quartier generale del Coni alla Triennale di Milano è stata la figlia del Capo di Stato, Laura, in un momento solenne accompagnato dall'Inno di Mameli. Il presidente della Repubblica è arrivato alla triennale di Milano per inaugurare Casa Italia e questa sera presenzierà alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali.

