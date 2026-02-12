Olimpiadi 2026 Mattarella a Cortina per il SuperG donne con la giacca Team Italia

Questa mattina, il presidente Mattarella è arrivato a Cortina per seguire dal vivo il SuperG donne delle Olimpiadi 2026. Si è posizionato sulle Tofane con la giacca della squadra italiana, accompagnato da un clima di entusiasmo tra gli spettatori. La giornata si preannuncia intensa e ricca di adrenalina, con atlete pronte a dare il massimo sulla pista.

Come annunciato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è salito giovedì mattina sull'Olympia delle Tofane per assistere al SuperG donne delle Olimpiadi 2026 a Cortina. Il Capo dello Stato, che per l'occasione indossa la giacca del Team Italia, è accompagnato dalla figlia Laura.

Il presidente Mattarella è arrivato al Villaggio olimpico di Milano, dove ha incontrato gli atleti e partecipato alla consegna delle giacche italiane.

Questa mattina a Cortina, il presidente Mattarella ha incontrato l’atleta Goggia e ha fatto una telefonata al presidente Fontana.

