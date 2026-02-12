Durante un incontro a Coventry, il presidente ha spiegato che il suo discorso con Heraskevych non era da presidente, ma come atleta. Ha detto di aver voluto parlare con lui di persona, senza ruoli ufficiali in mente.

(LaPresse) – “Ho ritenuto che fosse davvero importante incontrarlo e parlargli di persona. Per quanto mi riguarda, non gli stavo parlando in quella stanza come presidente. Gli sto parlando come atleta. Volevo davvero vederlo gareggiare oggi”. Così la presidente del Cio Kirsty Coventry dopo la squalifica di Vladyslav Heraskevych nella gara maschile di skeleton alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per aver rifiutato di gareggiare con un casco diverso da quello commemorativo che ricorda gli atleti ucraini morti nella guerra con la Russia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Olimpiadi 2026, Coventry: "Ho parlato ad Heraskevych come atleta, non da presidente"

Vladyslav Heraskevych, atleta ucraino, non potrà partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l'atleta ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych potrà portare una fascia nera come simbolo di solidarietà.

