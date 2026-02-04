Difende la figlia in una lite panettiere ucciso a coltellate a Sarno In carcere l' assassino di Gaetano Russo

Gaetano Russo, il panettiere di 57 anni ucciso a coltellate durante una lite, lavorava come sempre nella sua attività di piazza Sabatino a Sarno. La scena si è consumata davanti agli occhi dei clienti, che hanno assistito impotenti a un fatto tragico. L’aggressore, che ha ferito il panettiere, è stato arrestato e si trova ora in carcere. La lite sarebbe scoppiata mentre difendeva sua figlia in un momento di tensione. La comunità si sveglia con un senso di shock e tristezza per questa morte improvvisa.

Come ogni notte si preparava a sfornare il pane, Gaetano Russo, 57 anni, in quella che per lui che abitava al piano di sopra era la seconda casa, il forno-salumeria di piazza Sabatino a Sarno (Salerno) in cui lavorava h24, come dicono oggi i suoi clienti sbigottiti davanti a tanto scempio. Ad accanirsi con inusitata ferocia sul suo corpo, straziato da almeno una decina di fendenti, è stato Andrea Sirica, un 35 enne con precedenti per droga che lo ha ucciso dopo aver ingaggiato una discussione con la figlia 19enne, a difesa della quale Russo era intervenuto all’interno del negozio. La ricostruzione Agli agenti che lo hanno arrestato si è presentato in stato confusionale e senza opporre resistenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Difende la figlia in una lite, panettiere ucciso a coltellate a Sarno. In carcere l'assassino di Gaetano Russo Approfondimenti su Sarno Panettiere Panettiere ucciso a Sarno, Gaetano Russo accoltellato mentre difendeva la figlia 19enne Gaetano Russo, il panettiere di Sarno ucciso nella sua panetteria, era intervenuto per proteggere la figlia di 19 anni da un cliente aggressivo. Sarno, ucciso per difendere la figlia: il panettiere Gaetano Russo accoltellato dall’uomo del panino La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sarno Panettiere Argomenti discussi: Difende la figlia in una lite, panettiere ucciso a coltellate; Sarno, difende la figlia da un’aggressione: salumiere massacrato nel suo locale; A 6 anni lasciata seminuda sulla porta di casa, la piccola alla maestra punta il dito contro la mamma: adesso mi ammazza; Picchia il proprietario dell’auto su cui morì la figlia: a processo il papà di Jenny Alcani. Difende la figlia in una lite, panettiere ucciso a coltellateAd accanirsi con inusitata ferocia sul suo corpo, straziato da almeno una decina di fendenti, è stato Andrea Sirica, un 35 enne con precedenti per droga che lo ha ucciso dopo aver ingaggiato una ... ansa.it Sarno, difende la figlia da un’aggressione: salumiere massacrato nel suo localeMassacrato a coltellate nella sua salumeria per difendere la figlia da un tossicodipendente. Gaetano Russo, 61 anni, è morto trafitto da oltre dieci fendenti scagliati con violenza, ... ilmattino.it Una discussione nata tra un cliente e la figlia, i toni che si alzano e diventano aggressivi, l'intervento in difesa della ragazza, le coltellate: sarebbe morto così Gaetano Russo, 57 anni, il panettiere ucciso nel suo negozio - facebook.com facebook #gaetano russo, il #panettiere ucciso da un cliente per aver difeso la figlia: il salto dietro il bancone, poi le dieci coltellate x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.